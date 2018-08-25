Технические достижения Украины: уникальные разработки эпохи Независимости

Украинцы всегда славились своей креативностью и уникальными разработками. Первый в мире вертолет создал киевлянин Игорь Сикорский. Первый искусственный спутник Земли и первый пилотируемый космический корабль – житомирянин Сергей Королев. Первый рентгеновский аппарат изобрел тернопольчанин Иван Пулуй. Первый в мире электрический трамвай – полтавчанин Федор Пироцкий. Система почтовых индексов впервые была разработана в Харькове (еще в 1932 году, а в США, которые считают себя "пионерами", до этого додумались только в 1943 году). Эти, а также многие другие разработки украинцев, сегодня знают и используют во всем мире.

Наши современники продолжают изменять мир своими изобретениями. И cегодня, на пороге четвертой промышленной (научно-технической) революции, количество открытий и изобретений, сделанных украинцами, с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Обо всех интересных находках рассказать просто нереально. Мы выбрали только некоторые, которые, на наш взгляд, могут оказаться полезны не только для украинцев.

Система ProZorro – единственная в мире

Этот сайт, через который уже несколько лет госструктуры обязаны проводить тендерные закупки, ассоциируется в представлении многих украинцев с реформами, начатыми в стране после Майдана. Но кроме того, ProZorro – уникальная по своей структуре электронная система, код которой разработали украинцы.

За свою уникальность ProZorro успела получить немало наград. В 2016 году она была отмечена премией Public Sector Procurement Awards за эффективную работу и уникальную архитектуру. Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель проекта SmartTender.biz Сергей Сагун, это самая высокая награда в сфере закупок. В том же году ProZorro получила премию Open Government Awards – за лучшую в мире инициативу в сфере госуправления. Также в активе украинских разработчиков – Большая премия Давоса – C4F Davos Awards – за технологии будущего.

Аналогов системы ProZorro в мире еще нет. Уникальность этой системы – в открытости данных.

"Она работает по принципу "Все видят все". При этом бизнес обеспечивает сервис и конкуренцию (электронные площадки), государство – правила игры и безопасность (центральная база данных), общественность (журналисты, проверяющие, конкуренты, организации и все граждане) обеспечивают контроль и мониторинг", – объясняет Сергей Сагун.

Анализ крови без… крови

Харьковские ученые разработали аппарат, который может делать анализ крови более чем по 130 показателям, при этом не используя ни капли крови пациента. Мечта для тех, кто боится уколов и проколов! А еще – настоящая портативная медлаборатория, которая проводит исследования гораздо быстрее обычных лабораторий.

Аппарат "Биолуч" (или "Біопромінь") проводит измерения крови по 130 параметрам. Анализ делается с помощью 5 микропроцессоров, которые крепятся к телу человека и передают информацию на компьютер. Погрешность составляет всего 2%, как и у обычного анализа крови.

Разработчики утверждают, что технология и прибор не имеют аналогов в мире. Хотя в мире это не первый неинвазивный анализатор крови. Японцы, например, запатентовали устройство с таким названием еще в 1993 году, анализ крови они предложили "брать" не шприцом, а лучом света, направленным на кровеносный сосуд.

Прибор "Биолуч" одноименный научно-производственный комплекс производит с 2006 года. Его уже закупили во многие страны мира: Беларусь, Чехию, Китай, ОАЭ и другие. В Украине многие клиники также могут сделать бескровный анализ крови. Стоимость услуги – 200-250 грн.

Кроме того, разработчики бесплатно поставляют свой медицинский портативный анализатор (АМП) защитникам Украины на Востоке и в другие медучреждения. Буквально недавно, в июле 2018 года, такие анализаторы были переданы Первому добровольному мобильному госпиталю им. Николая Пирогова.

Устройство, которое убережет от инфаркта и инсульта

В области медицины у украинских ученых достаточно много новаторских разработок. Например, еще одно полезное изобретение – портативное устройство Cardiomo. По словам разработчиков, оно способно предупредить более 40 различных заболеваний, в первую очередь сердечных. Прибор отслеживает основные параметры организма человека, предает данные на смартфон и в облачное хранилище и в случае необходимости информирует пользователя или его близких о возможных проблемах.

Первые пробные партии Cardiomo уже распроданы. Такие приборы заказали институт кардиологии, "Охматдет", Александровская больница и другие. У разработчиков также порядка 700 заказов из других стран мира, в том числе для медуниверситетов и домов престарелых. Изобретатели подсчитали: когда будет налажено широкое производство аппарата, он сможет спасать жизни 16 млн человек ежегодно.

Вечный CD-диск

Первый в мире компакт-диск также был изобретен в Украине. Его автором в конце 1960-х стал аспирант Киевского института кибернетики Вячеслав Петров.

Сегодня Вячеслав Петров возглавляет Институт проблем регистрации информации НАН Украины. А в середине 2000-х он изобрел "вечный оптический диск". Который изготовлен из… камня.

Подкладкой (основой) "носителя для долгосрочного хранения информации", как правильно называется изобретение, является сапфир или кварц. С помощью уникальной технологии данные могут записываться прямо на камнях, которые, как известно, являются сверхтвердым, а потому очень долговечным материалом. Разработчик утверждает, что информация на таком оптическом диске может храниться тысячи лет, то есть фактически вечно. На сапфировых или кварцевых CD-ROM в будущем могут храниться архивные документы и другая важная информация. Такие диски не боятся ни влаги, ни холода, ни огня.

Безопасные самолеты

Самолетостроение также всегда было сильной стороной украинской науки. Благодаря изобретению киевлянина Владимира Татаренко самолеты в недалеком будущем могут стать одним из самых безопасных видов транспорта.

Инженер-самолетостроитель предложил оборудовать салоны самолетов специальной капсулой, в которой будут размещаться пассажиры. По задумке разработчика, эта капсула, или контейнер, должна крепиться к фюзеляжу саморазъемными элементами и быть снабжена парашютными системами. В случае аварии капсула сможет легко отделяться от самолета, выскальзывать через задний люк и мягко приземляться.

"Пассажиры и экипаж получат практически 100-процентный шанс на спасение", – говорит Владимир Титаренко.

К сожалению, на внедрение этого изобретения пока не нашлось денег.

Биоразлагаемая зубная щетка

Экология – еще одна сфера, где украинские разработки могут стать известны всему миру, потому что предлагают решение проблем, которые волнуют многие страны.

Например, известно, что одноразовые зубные щетки, которые предлагают клиентам во многих гостиницах, считаются одними из основных загрязнителей окружающей среды. Говорят, ежедневно в мире утилизируется около 6 тонн зубных щеток, и они серьезно загрязняют окружающую среду, потому что изготавливаются из синтетических, трудно разлагаемых материалов.

Органическая зубная щетка украинской компании Effa не наносит ущерб окружающей среде. Она практически полностью биоразлагаемая. Ее ручка изготовлена из переработанной бумаги с покрытием из кукурузного крахмала, щетинки выполнены из инновационного нейлона, который также разлагается намного быстрее обычного.

В минувшем году зубная щетка компании Effa вошла в пятерку победителей конкурса экологических инноваций Clim@, который проводился в Германии. Авторы идеи говорят, что их продуктом заинтересовались уже в 40 странах мира. Так что не исключено, что в скором времени во многих гостиницах мира появятся одноразовые зубные щетки, разработанные украинскими стартаперами.

Съедобный полиэтилен

Проблему биоразлагаемых упаковочных материалов успешно решил харьковчанин Сергей Тимчук. Он создал экологичную упаковочную пленку, которая не наносит вреда окружающей среде. Потому что ее основным компонентом является кукурузный крахмал.

Такой "полиэтилен" полностью растворяется уже через несколько недель. Но, в принципе, его можно и не выбрасывать. Автор идеи говорит, что продукты, обернутые в такую "съедобную" пленку, можно есть вместе с ней, не распаковывая. Смысла в этом, конечно, мало, но для здоровья такой полиэтилен абсолютно безвреден. К тому же пленка безвкусна, так что вкус основного продукта не испортит.

Не СССР единым – новейшие военные разработки

Мирные изобретение необыкновенно важны, однако стране, ставшей жертвой агрессии, приходится работать и над современным вооружением. Украинские оружейники не только производят новую продукцию на базе советских моделей, но и придумывают собственные уникальные разработки. Такими можно считать, например, созданный ГП "СпецТехноЭксперт" (входит в состав "Укроборонпрома") минибронетранспортер с дистанционным управлением "Фантом",

или боевой модуль "Тайпан", который имеет уникальную конструкцию, а его технические характеристики соответствуют лучшим западным образцам.