Управление авто в нетрезвом состоянии стало криминальным преступлением

Закон, который относит пьяную езду к уголовным преступлениям, вступает в силу с 1 января

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Помимо штрафов, повышение которых вскоре грозит украинским водителям, с 1 января из-за вождения авто в нетрезвом состоянии можно сесть в тюрьму.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно закону, уголовным проступком является деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас – 51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Кроме того, принятый закон вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав это уголовным проступком (наказание – штраф 17-34 тыс. гривен и запрет управлять автомобилем до трех лет, а при повторном нарушении – до 51 тыс. гривен с запретом управлять от 2 до 3 лет).

К уголовным проступкам также будут относиться такие распространенные преступления, как кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

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Проводить расследование уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделений дознания органа Национальной полиции).

Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки – не более 72 часов с момента уведомления лица о подозрении или задержания, или в других случаях на срок до 1 месяца.

Если случай неотложный, дознаватель полиции может до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований осмотреть место происшествия; зафиксировать объяснения; провести медицинское освидетельствование; получить заключение специалиста и снять показания технических приборов и технических средств; изъять орудия совершения проступка, вещи и документы.

Согласно закону, прокурор обязан не позднее 3 дней после получения уведомления сообщить о подозрении лицу вместе с материалами дознания (а если задержали нетрезвого подозреваемого – в течение 24 часов), или закрыть уголовное производство, или вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания, или обратиться в суд с обвинительным актом.

Суд, получив обвинительный акт совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней назначить судебное разбирательство.

Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт при отсутствии участников судебного производства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тысяч ДТП, из которых более 21 тысячи – с пострадавшими. Травмировані более 26 тысяч человек. Погибло 2716 человек. Составлено 96 тысяч административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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