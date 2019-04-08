Управление госдолгом, развитие авиации и морпортов: Гройсман озвучил задачи

Сегодня состоялось заседание Стратегического комитета правительства

Управление госдолгом, развитие авиации и морпортов: Гройсман озвучил задачи 2019-04-08T20:54:00+03:00 Экономика Сегодня состоялось заседание Стратегического комитета правительства

Развитие авиации, морских портов и управление государственным долгом – в фокусе Кабинета министров Украины.

Эти вопросы подняли сегодня на заседании Стратегического комитета правительства во главе с Владимиром Гройсманом.

По его словам, государственный долг – это груз, от которого нужно постепенно избавляться, а в этом году на его погашение будет направлена треть госбюджета.

Премьер также призвал эффективно использовать оставшиеся средства и развивать транспортную инфраструктуру. Гройсман выразил уверенность, что у Украины есть все возможности, чтобы конкурировать с соседними странами по логистике и качеству транспортных услуг.

"Сегодня мы – достаточно сильный экспортер, у нас очень хорошее расположение в мире, все транспортные коридоры связаны с Украиной, и поэтому очень важно, чтобы наша стратегия была предсказуема – как мы будем развивать наши аэропорты, порты, что нужно сделать, чтобы мы доминировали как морское государство", – заявил он.

Напомним, по словам Гройсмана, Кабмин должен сконцентрироваться на том, чтобы доля госдолга относительно ВВП снижалась. В свою очередь члены правительства отметили, что с 2016 года объем государственного долга стабильно снижается и сегодня достиг "безопасной границы". Они добавили, что ориентир – снижение доли госдолга до 50,5% в 2019 году и до 41,4% в последующие годы.

По данным Министерства экономического развития и торговли, в 2018 году сумма прямого и гарантированного государством долга составляла 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.

В январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

Однако в апреле Министерство финансов Украины обновило план выплат по государственному и гарантированному государством долгу за 2019 год – сумма увеличилась до 460,99 млрд гривен.

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