Упрощенные правила для субсидий и соцпомощи: Лазебная отчиталась о результатах

Во время карантина, несмотря на проверки получателей соцпомощи, в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, отчитываясь о первых 100 днях работы Кабмина.
"Был принят ряд решений правительства по упрощению назначения социальных пособий, переоформлению субсидий во время карантина с целью комплексного усиления социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.
Министр при этом озвучила основные "карантинные" показатели в сфере соцпомощи:
- более чем 2 миллионам семей была автоматически переназначена и выплачена государственная социальная помощь в период карантина;
- для более чем 3 миллионов домохозяйств осуществили автоматическое переназначение субсидий – без обращения в органы соцзащиты;
- для людей, потерявших работу в период карантина, был упрощен порядок получения субсидий;
- на 50% увеличены социальные нормативы на пользование жилищно-коммунальными услугами субсидиантов;
- запрещено прекращение предоставления жилищных субсидий.
Читайте также: Эксперты объяснили, можно ли сужать льготы в Украине, если нет денег
Лазебная также сообщила, что средний размер пенсии в Украине вырос до 3 400 гривен.
Ранее сайт "Сегодня" также писал, что украинцев ждут льготы наличными, а эксперт объяснил, почему их еще не ввели.
К слову, во время карантина изменились и правила получения помощи по безработице. О том, как безработному получить пособие онлайн, смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк