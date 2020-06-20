Упрощенные правила для субсидий и соцпомощи: Лазебная отчиталась о результатах

Больше пяти миллионов семей получили автоматическое переназначение выплат

Во время карантина, несмотря на проверки получателей соцпомощи, в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий. Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, отчитываясь о первых 100 днях работы Кабмина.

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"Был принят ряд решений правительства по упрощению назначения социальных пособий, переоформлению субсидий во время карантина с целью комплексного усиления социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Министр при этом озвучила основные "карантинные" показатели в сфере соцпомощи:

более чем 2 миллионам семей была автоматически переназначена и выплачена государственная социальная помощь в период карантина;

для более чем 3 миллионов домохозяйств осуществили автоматическое переназначение субсидий – без обращения в органы соцзащиты;

для людей, потерявших работу в период карантина, был упрощен порядок получения субсидий;

на 50% увеличены социальные нормативы на пользование жилищно-коммунальными услугами субсидиантов;

на пользование жилищно-коммунальными услугами субсидиантов; запрещено прекращение предоставления жилищных субсидий.

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Лазебная также сообщила, что средний размер пенсии в Украине вырос до 3 400 гривен.

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Ранее сайт "Сегодня" также писал, что украинцев ждут льготы наличными, а эксперт объяснил, почему их еще не ввели.

К слову, во время карантина изменились и правила получения помощи по безработице. О том, как безработному получить пособие онлайн, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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