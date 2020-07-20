Уровень 2015 года: эксперты дали неутешительный прогноз для украинской экономики

Падение происходит в сферах, в которых занято большое количество украинцев

В Украине на фоне вызванного коронавирусом кризиса уже снизился ВВП – валовой внутренний продукт. Опрошенные сайтом "Сегодня" уверены: во втором полугодии падение украинской экономики продолжится.

"За время карантина промышленность потеряла намного меньше, чем торговля, транспорт, организация питания и проживания, это подтверждают и данные Госстатистики, – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Глава нашего Кабмина надеется на рост ВВП во втором полугодии минимум на 1%, то есть ВВП упадет за год примерно на 4-4,5%. А по прогнозу МВФ, падение составит 8,2%, то есть еще минус 2,3-2,5% за второе полугодие".

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Пендзин уточнил, что в зоне риска по-прежнему сфера услуг, которая дает занятость большому количеству людей и обеспечивает быструю оборачиваемость капитала.

Еще один источник доходов будет потерян – это перечисления трудовых мигрантов. Если в I квартале они перечислили в Украину порядка 5 млрд долларов, то во II квартале почти ничего. То же ожидается и во втором полугодии. Это ударит по торговле: нет покупателей – пострадают продавцы. Причем это не только базары, но и более крупный рынок: строительный, бытовой техники, автомобилей и т. д. Падение ожидает строительство, автоперевозки, производство мебели, рестораны, туристическую сферу.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не исключает, что во II квартале ВВП упадет на 10%. По его мнению, падение произойдет именно за счет торговли и сферы услуг – карантин их затронул сильнее всего.

"Опасаюсь, что если карантин продлится еще полгода, то падение ВВП может быть сравнимо с тем, что было в 2015 году – более 15%. Это серьезно ударит по доходам населения", – резюмировал Охрименко.

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То есть, по прогнозам экспертов, в этом году экономике Украины не только не удастся наверстать потери, но ее может ждать откат к показателям ВВП пятилетней давности.

Подробнее о том, на что повлияет снижение главного экономического показателя, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизни".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как Кабмин спасает украинцев от безработицы и поможет ли это:

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

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