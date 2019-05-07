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Уровень госдолга Украины резко снизится: Маркарова озвучила прогноз

7 мая, 13:11

Министр напомнила об одном из самых показательных результатов структурных реформ

Фото: пресс-центр НБУ

Уровень государственного долга Украины к ВВП планируют снизить до 49% к концу 2020 года. Об этом заявила глава Министерства финансов Оксана Маркарова, передает пресс-служба ведомства.

"Мы уверенно идем к целям, заложенным в среднесрочной Стратегии управления госдолгом, и до конца 2020 года рассчитываем достичь отметки 49%. Это один из показательных результатов ответственной бюджетной политики и успешных структурных реформ", – отметила Маркарова.

"Мы смогли снизить долю государственного долга с 80,9% ВВП в 2016 году до 60,9% в прошлом (2018-м. – Ред.)", - добавила министр.

Напомним, уровень госдолга опустился ниже 60% ВВП впервые с 2014 года. По данным Национального банка Украины (НБУ) по итогам первого квартала 2019 года отношение госдолга к ВВП составило 59%. Безопасным уровнем для экономики, как неоднократно отмечали в Минфине, считается 60%.

По состоянию на конец 2018 года уровень госдолга к ВВП Украины составлял 60,9%.

В правительстве и Национальном банке считают, что справиться с пиковыми выплатами по госдолгу Украине помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ). Изначально транш МВФ ожидался в середине мая, однако теперь сроки немного сместились – в мае в Украине ожидают мониторинговую миссию Фонда, которая оценит выполнение программы.

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Тег долг, ВВП, госдолг, Маркарова, уровень

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