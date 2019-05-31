Уровень теневой экономики в Украине сократился до минимума за 11 лет

Кубив сообщил, что украинская экономика выходит из "тени"

Фото: пресс-центр НБУ

Уровень теневой экономики в Украине по итогам 2018 года составил 30% от валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым низким показателем за последние 11 лет.

Об этом 31 мая заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Это на 10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году", – сказал он.

Уровень теневой экономики в Украине. Инфографика: Минэкономразвития / Twitter

Напомним, в декабре 2018 года в Минэкономразвития заявили, что за 11 месяцев прошлого года уровень теневой экономики в Украине снизился на три процентных пункта – до 31% от ВВП.

Сегодня Кубив заявил, что экономика Украины через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%.

По данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

В конце апреля Национальный банк Украины сохранил прогноз по темпам экономического роста страны – в 2019 году рост ВВП ожидается на уровне 2,5%, в 2020 – 2,9%, а в 2021 – 3,7%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.





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