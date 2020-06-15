"Уровень выживания": министр озвучила реальный прожиточный минимум в Украине

В Верховной Раде не оставляют попыток разработать новую систему перерасчета прожиточного минимума. При этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что реальная стоимость прожиточного минимума в стране составляет 4,2-4,3 тыс. гривен.

"Просмотр подходов к определению реального прожиточного минимума – это требование времени. Мы должны, наконец, сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания. Иногда удивляешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека. Поэтому прежде всего надо изменить подходы и сферу его применения", – сказала Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, будет ли в бюджете следующего года прожиточный минимум зафиксирован на упомянутом уровне 4,2-4,3 тыс. гривен, Лазебная заявила, что так должно быть, "но мы должны определиться, как мы будем достигать этого стандарта".

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"Главное, честно показать реальный прожиточный и не вводить в заблуждение людей", – сказала министр.

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Она уточнила, что из-за "искусственно созданного низкого прожиточного минимума" власть не может эффективно управлять социальными стандартами. Ведь к показателю сейчас привязаны выплаты, штрафы и надбавки в 40 законах.

"Поэтому совместно с профильным комитетом Верховной Рады работаем над тем, чтобы изменить методологию. Мы дискутируем, например, по формуле определения: будет он составлять 40% от средней заработной платы в стране или определяться нормативно-структурным методом", – объяснила министр.

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Напомним, сейчас средний прожиточный минимум в Украине составляет 2027 гривен. Согласно бюджету-2020 он будет дважды повышаться:

с 1 июля 2020 года – до 2118 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 2189 гривен.

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