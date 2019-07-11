Уровень зарплаты в Украине преодолел психологический барьер

Наибольшие оклады традиционно у киевлян, на последнем месте – Херсонская и Черновицкая области

В Министерстве финансов Украины говорят, что за год зарплаты украинцев выросли на 21%. Так, средняя зарплата превысила психологический барьер в 10 тысяч гривен, составив 10 239 гривен.

Впрочем, средние заработки в большинстве регионов ощутимо меньше: от 7 до 9 тыс. Наибольшие оклады традиционно у киевлян: почти 15 тыс. гривен. Немного меньше – у жителей Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Самые низкие – в Херсонской и Черновицкой областях.

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Напомним, ранее Госстат отчитался, у кого самые высокие зарплаты в Украине. Средняя зарплата более 10 000 гривен зафиксирована в шести видах деятельности. А в авиации средние оклады достигают 25 850 гривен, говорится в данных официальной статистики.

Новости "Сегодня" также сообщали, что общая сумма задолженности по зарплате на 1 июня 2019 года достигла почти 2,72 млрд грн, тогда как на 1 мая составляла 2,62 млрд грн. За месяц она выросла на 3,9%. При этом задолженность работникам экономически активных предприятий на начало июня увеличилась за месяц на 8,8%.

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