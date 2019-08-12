Аналитики прогнозируют новый "зерновой" рекорд

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Производства зерновых и масличных культур в Украине в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, 1 июля – 30 июня) увеличится до 95,1 млн тонн, а экспорт – до 58,1 млн тонн, хотя ранее ожидалось 85 млн тонн и 48 млн тонн соответственно.

Такой прогноз аналитиков обнародовала Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в понедельник, 12 августа.

"В августовском прогнозе по сравнению с майским этого года УЗА предусматривает установление нового рекорда… Изменения в прогнозе касаются всех основных зерновых культур", – сказано в сообщении.

Согласно обновленному прогнозу, урожай пшеницы может снизиться до 27,7 млн тонн (ранее – 28,9 млн тонн), тогда как ее экспорт составит 21 млн тонн (ранее – 20 млн тонн).

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При этом ситуация с ячменем противоположная: ожидается увеличение производства до 8,6 млн тонн (ранее – 8,4 млн тонн) и падение отгрузок на внешние рынки до 4,7 млн тонн с 4,9 млн тонн.

Наиболее оптимистичные ожидания от выращивания и экспорта кукурузы, которые, по прогнозам УЗА, достигнут 34,5 млн тонн и 27 млн тонн соответственно (ранее 32,2 млн тонн и 26 млн тонн).

Ранее новости "Сегодня" писали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом Украина по итогам 2018/2019 МГ поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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