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Урожай в Украине идет на рекорд: озвучен прогноз

11 октября, 11:31

В Нацбанке рассчитывают, что аграрии соберут еще больше зерна, чем в прошлом году

/ Фото: AFP

Урожай зерновых в Украине в 2019 году может достичь рекордных 80 млн тонн. Это почти на 10 млн тонн больше, чем в 2018 году, когда собрали 70,1 млн тонн зерновых. Такой прогноз озвучил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"В этом году урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 млн тонн, и это не совпадение обстоятельств, не фактор благоприятных погодных условий, а именно повышение производительности аграрного сектора, который много инвестировал в обновление техники и технологий в последние годы", - цитирует Сологуба пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

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Кроме этого, по словам Сологуба, 80 млн тонн зерновых – не предел и земельная реформа может способствовать значительному увеличению урожайности сельхозкультур в ближайшие годы.

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Как сообщалось, урожай зерновых за 2018 год удивил президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава Республики Беларусь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что такой результат "невозможен". Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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НБУ урожай прогноз Украина земельная реформа зерновые Дмитрий Сологуб

Источник: Сегодня

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