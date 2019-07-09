Урожай яблок, ягод и голубики в Украине: озвучен прогноз

Из-за погодных условий урожай яблок может сократиться на треть

Фото: AFP.

Из-за неблагоприятных погодных условий – дождливой весны и засушливого июня – урожай яблок в Украине по итогам года может сократиться на треть – до 460 тыс. тонн. Об этом заявил председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка.

"Ожидаемый урожай яблок в Украине, если в прошлом году мы собрали 675 тыс. тонн яблок, то сегодня мы ожидаем общий вал на уровне 460 тыс. тонн", – сказал он на пресс-конференции.

При этом, по его словам, урожай косточковых в стране может сократиться на 15% – до 38 тыс. тонн с 45 тыс. тонн, а урожай голубики, наоборот, может увеличиться на треть – до 4 тыс. тонн.

"Этот сезон однозначно станет менее урожайным по сравнению с прошлым. По нашим расчетам, мы увидим сокращение на четверть урожая в промышленных хозяйствах всех культур, и косточковых, и ягодных", – подчеркнул Крошка.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики. В прошлом году предприниматели заложили под эту ягоду около тысячи гектаров и сейчас ожидают урожая.

При этом урожай яблок в Украине в 2018 году стал рекордным за годы независимости – он увеличился на 35% по сравнению с 2017-м и достиг 1,5 млн тонн. Впрочем, высокий урожай яблок не сильно порадовал украинских аграриев. По их словам, выращивать фрукт при таких условиях просто невыгодно.

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