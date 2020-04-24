Урожай-2020 беспрецедентно сократится: в Минэкономики назвали причины

Производство зерновых культур ожидается на уровне 60 млн тонн против 75 млн тонн в прошлом году

В нынешнем году в Украине, где апрельские заморозки повредили цветущим черешням, абрикосам и персику, соберут только 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Такой неутешительный прогноз озвучили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По скорректированным прогнозам, в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", – сообщили в министерстве.

По состоянию на 23 апреля, в Украине засеяли 7,8 млн га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами (52% от прогноза) под урожай 2020 года.

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На данный момент уже посеяно:

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ячменя на площади 1,073 млн га (97,5% от прогноза);

гороха – на 385,35 тыс. га (97,3%);

пшеницы – на 119 тыс. га (89,8%);

овса – на 93,54 тыс. га (98,5%);

подсолнечника – на 3,2 млн га (51,6%);

кукурузы – на 2,4 млн га (44,4%);

сахарной свеклы – на 199,8 тыс. га (95,6%);

сои – на площади 237 тыс. га (16,9%).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что урожай в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн. Однако в 2020 году ситуация изменится в худшую сторону. По подсчетам национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство растениеводческой продукции в целом уменьшится на 5,1%, а зерновых – на 10%.

Снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами. Новости "Сегодня" уже рассказывали об этой проблеме:

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