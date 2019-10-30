Позиции России усилятся: эксперты оценили решение Дании по "Северному потоку – 2"

Фото: nord-stream2.com

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Решение Датского энергетического агентства выдать компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода "Северного потока – 2" в обход Украины было вполне ожидаемым. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Буквально несколько дней назад Дания выдала разрешение на прокладывание в ее территориальных водах Baltic Рipe – газопровода, которым будут транспортировать норвежский газ в Польшу. Было бы нелогично, если бы они не дали разрешение для Nord Stream 2, поскольку эти случаи аналогичны", – отметил он.

"Дания должна была сказать "да" или "нет" до 1 ноября. И было бы просто ненормально с точки зрения бюрократии не принять решение, – добавил директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

В целом решение Датского энергетического агентства укрепляет позицию РФ в трехсторонних газовых переговорах, которая состоит в лоббизме заключения краткосрочного контракта на транзит газа через Украину, подчеркнули эксперты. Напомним, действие текущего контракта о транзите российского газа через Украину в Европу заканчивается 1 января 2020 года.

Кроме того, строительство "Северного потока – 2" после решения Дании ускорится, убеждены эксперты. Морская ветка газопровода будет достроена уже в конце первого квартала 2020 года. Полностью же достроить и ввести трубу в эксплуатацию "Газпром" сможет уже в третьем квартале следующего года, считают специалисты.

США и Украина выступают против строительства "Северного потока – 2", так как он расширяет влияние Кремля в Европе. Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

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