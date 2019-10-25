Услышать народ: названы сложности вынесения земельного вопроса на референдум

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Вопрос об открытии рынка земли некоторые политсилы предлагают вынести на референдум. Однако юристы предостерегают о ряде нюансов. Об этом в частности говорили участники дискуссии "Референдум относительно земельной реформы: возможно? Целесообразно?".

Как напомнила член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко, главная сложность в том, что порядок проведения референдума в Украине до сих пор не принят.

"У нас элементарно нет закона о Всеукраинском референдуме – нельзя провести референдум без него. На сегодня есть три зарегистрированных законопроекта – старые из предыдущего созыва и которые очевидно не поддержит большинство, и они не пройдут в парламенте… Парламентское большинство не зарегистрировало своего законопроекта", – отметила она.

В то же время, продолжила она, международный опыт предусматривает ряд ограничений относительно вопросов, которые выносятся на референдум.

"У нас есть два документа – Кодекс надлежащей практики проведения референдумов и Руководящие принципы проведения Конституционных референдумов (оба – Венецианской комиссии. – Ред.). Там есть такой вопрос как пригодность вопросов к референдумам. Вопрос должен быть четким, на который можно дать ответ "да" или "нет". Вопрос типа "сколько" не могут выноситься…", – сказала она.

В то же время ее коллега, член научно-консультационного совета при Верховном Суде Анатолий Мирошниченко, отмечает, что круг вопросов, которые нельзя выносить на референдум, шире, чем те, которые прямо прописаны в Конституции.

"Есть конституционные запреты прямо позитивно сформулированы относительно вопросов, которые не можно ставить на референдум – по вопросу бюджета нельзя проводить референдум... Но понятно, что круг этих запретов намного шире, чем то, что позитивно сформулировано. Много запретов вытекают из Конституции. Например, нельзя на референдуме решить вопрос об ограничении конституционных прав. Я думаю, что таким вопросом является вопрос моратория", – сказал он.

Проиллюстрировал Мирошниченко это так: "Не может 51% проголосовать, что 49% нужно расстрелять. То же самое: не может 51% на референдуме проголосовать за то, что нужно нарушить основополагающее право собственности 49%".

Напомним, ранее профильный комитет Верховной Рады определился с моделью рынка земли. Комитет рассмотрел 11 законопроектов об открытии рынка сельхозземель и рекомендовал к принятию проект № 2178-10. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ.Обновленный законопроект об обороте земельпредусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

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