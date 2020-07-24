Успеть до конца года: Шмыгаль раскрыл одно из требований МВФ к Украине

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года. При этом упразднение ГФС является условием для получения второго транша МВФ для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года (2020-го. – Ред.) мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", – цитирует Шмыгаля "РБК-Украина".

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Премьер-министр также объяснил, какой должна быть налоговая служба в Украине.

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"Наша идеология – это должен быть интеллектуальный орган. Не силовой, а интеллектуальный. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать соответствующему органу", - рассказал Шмыгаль.

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Напомним, в начале июня Украина уже получила первый транш по программе МВФ stand-by. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 18 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

Подробнее о соглашении с фондом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал в эфире телеканала "Украина 24":

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