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Успеть до конца года: Шмыгаль раскрыл одно из требований МВФ к Украине

24 июля, 16:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Важный государственный орган ожидает реформирование

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года. При этом упразднение ГФС является условием для получения второго транша МВФ для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года (2020-го. – Ред.) мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", – цитирует Шмыгаля "РБК-Украина".

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Премьер-министр также объяснил, какой должна быть налоговая служба в Украине.

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"Наша идеология – это должен быть интеллектуальный орган. Не силовой, а интеллектуальный. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать соответствующему органу", - рассказал Шмыгаль.

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Напомним, в начале июня Украина уже получила первый транш по программе МВФ stand-by. Общий объем программы составляет около 5 млрд долларов. Предполагается, что в течение 18 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

Подробнее о соглашении с фондом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал в эфире телеканала "Украина 24":

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