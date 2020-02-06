Кабмин упростил регистрацию земельного участка

Премьер сообщил, почему раньше сложно было зарегистрировать участок без взятки

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О ликвидации еще одной составляющей при регистрации земельных участков сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Теперь уровень отказов в регистрации сократится до 4%.

"Ликвидировали коррупционную составляющую в регистрации земельных участков! Заработала бесплатная функция проверки обменных ХML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков. Уровень отказов в регистрации сократится до 4%", – написал глава правительства в Telegram.

Он объяснил, что обменный XML-файл – это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра. Он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

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"Отныне, если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверен программой и вы получите обратную связь с перечнем ошибок, которые вы допустили. Раньше люди могли месяцами не получать ответа, а в случае обратной связи им не сообщали о том, какую именно ошибку в файле они допустили", – рассказал Гончарук.

Кроме того, при подаче электронного заявления на государственную регистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла. Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

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"Это еще один шаг к прозрачной работы Держгеокадастра и устранения коррупционных рисков. Вместе с открытыми в начале года координатами, позволили, кстати, ликвидировать теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн гривен. Отказы в регистрации земельного участка по вымышленным причинам уйдут в прошлое. Для людей это экономия времени и ресурсов", – написал Гончарук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 6 февраля, Верховная Рада намерена принять одно из самых важных решений, вызвавших в обществе бурю обсуждений – проголосовать финальную версию законопроекта о рынке земли.

Напомним, согласно ему украинцам дадут не более 10 тыс. гектаров в одни руки. Купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Подробнее – в нашей спецтеме рынок земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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