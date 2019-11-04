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"Потеряно много времени": эксперты оценили значение анбандлинга в газовых переговорах

4 ноября, 16:43

Евгения Давыденко

Согласие Дании на строительство «Северного потока – 2» может затмить эффект от реформы ГТС

Фото: facebook.com/utg.ua

Фото: facebook.com/utg.ua

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Верховная Рада на прошлой неделе одобрила отделение газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза Украины". Эта реформа (анбандлинг) должна усилить позиции Киева в трехсторонних переговорах между Украиной, РФ и ЕС относительно транзита газа. Внедрить европейские правила Украина должна была до конца года, пока не истек действующий контакт. Успеем ли ми, и каковы в целом шансы подписать выгодный контракт, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит, что быстрого эффекта ждать вряд ли следует. Ведь созданный в результате анбандлинга оператор газотранспортной системы (ГТС) еще должен пройти сертификацию в профильной нацкомиссии (НКРЭКУ), а это длительная процедура.

"По большому счету, это занимает шесть месяцев. А в Европе этот процесс длится минимум год. Это проверка всех документов, материалов, оборудования, технических ресурсов, работников… Формально мы не успеваем", – считает он.

Однако комиссия может принять "политическое" решение ускорить процедуру, допускает эксперт.

"Должны успеть, хотя утеряно много времени, – добавляет Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Хотя, продолжает он, не стоит ожидать, что условия нового контракта на транспортировку газа будут на руку Киеву, поскольку РФ имеет козырь – полученное от Дании"добро" на строительство "Северного потока – 2" в обход Украины.

"Разрешение Дании с одной стороны и то, что мы привели ГТС в соответствие с европейским законодательством, сошлось во времени. Возможно, одно будет нивелировать другое", – отметил глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

В целом, отмечает Корольчук, анбандлинг можно было провести значительно быстрее. По его словам, согласно Третьему энергетическому пакету, принятие закона было не обязательным.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: несмотря на то что "Газпром" предлагаетпродлить существующий контракт на транзит газа, такой вариант совершенно не устраивает Киев. По словам главы правительства, Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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ГТС Нафтогаз Украины трехсторонние переговоры транзит газа анбандлинг

Источник: Сегодня

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