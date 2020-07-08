Увеличение налогов на землю: Шмыгаль ответил на инициативу нардепов

Не стоит увеличивать нагрузку на фермеров во время кризиса, отметил премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль не поддерживает инициативу по увеличению налоговой нагрузки на гектар земли. Ранее он заявил, что правительство ожидает возобновления роста экономики уже с третьего квартала года.

"Что касается еще одного вопроса, хотел сообщить нашу позицию по поводу законопроекта №3131 об увеличении налогов на гектар земли. Эта идея, на сегодняшний день, я считаю, преждевременная в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату – это, наверное, не совсем корректно", – сказал премьер на заседании Кабмина.

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По словам Шмыгаля, правительство намерено донести свою позицию депутатам.

"И я думаю, что мы будем просить донести эту мысль к парламентариям, чтобы мы такое решение во время кризиса и во время трудностей работы в аграрной сфере преждевременно не принимали", – сказал он.

Напомним, Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование, в котором страна остро нуждается в разгар эпидемии коронавируса и накануне экономического кризиса.

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Спустя месяц глава государства подписал этот закон:

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