Увеличение ренты на добычу руды приведет к массовой потере рабочих мест – Наливайченко

В условиях кризиса власть должна поддержать металлургов, а не повышать налоговое давление на них

В условиях кризиса власть должна поддержать металлургов, а не повышать налоговое давление на них, увеличение ренты на добычу руды нужно отменить. Об этом заявил народный депутат, член фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко, пишет "Znaj.ua".

"Мы настаиваем, чтобы правительство сделало, кстати, да, как президент заявлял, что будет снижено налоговое давление на украинских производителей. Законопроект, который стал Законом № 1210, взял и поднял, например, ренту, рентные платежи на украинскую руду. Руда – это главное сырье для выработки украинского металла. И теперь украинские металлургические предприятия с востока пишут и заявляют, и говорят правду, что поднять на 50%, так, как это правительство подняло, платежи, то есть пошлины на руду, означает, по сути, придавить украинские металлургические предприятия, поставить их в неравные, в худшие конкуретные условия, чем даже европейские наши конкуренты", – сказал Наливайченко.

Он также подчеркнул, что увеличение ренты негативно скажется на работе ГМК и приведет к потере рабочих мест.

"Это сокращение и потеря рабочих мест для украинцев. Вот почему надо понимать и почему мы настаиваем. Если и говорит президент Зеленский о том, что снимаем нагрузку с украинского бизнеса и украинских производителей, то правительство должно так и сделать, а не повышать ренты и платежи на украинские предприятия", – отметил Наливайченко.

Ранее, в Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому подчеркнули, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предусмотрено увеличение ренты на добычу руды, ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.

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По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит затраты горнорудных предприятий на $ 64 млн на год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

Напомним, Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 года и подписан президентом лишь 21 мая.

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