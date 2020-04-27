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Увольнение глав налоговой и таможни: США призвали Кабмин не рисковать реформами

27 апреля, 12:06

Денис Беспалов

Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры при назначении новых руководителей ведомств

Соединенные Штаты и Европейский Союз следят за кадровыми назначениями в таможенной и налоговой службах Украины. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в правительстве лиц в таможенной и налоговой службах. Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, основанные на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", – говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял постановление, согласно которому председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт.

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Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина, а пока чиновника выберут по результатам собеседования. Уполномоченным по проведению собеседований будет заместитель министра финансов Денис Улютин.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Напомним, экс-министр финансов Игорь Уманский еще до своего увольнения инициировал отставки глав таможенной и налоговой служб.

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США ЕС налоговая таможня Украина

Источник: Сегодня

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