Увольнение глав налоговой и таможни: США призвали Кабмин не рисковать реформами

Соединенные Штаты и Европейский Союз следят за кадровыми назначениями в таможенной и налоговой службах Украины. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.

"ЕС и США пристально следят за назначениями в правительстве лиц в таможенной и налоговой службах. Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, основанные на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", – говорится в заявлении.

Реклама

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял постановление, согласно которому председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт.

Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина, а пока чиновника выберут по результатам собеседования. Уполномоченным по проведению собеседований будет заместитель министра финансов Денис Улютин.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Напомним, экс-министр финансов Игорь Уманский еще до своего увольнения инициировал отставки глав таможенной и налоговой служб.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама