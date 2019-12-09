Уже дороже, чем в Польше: в Украине выросли цены на яблоки

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В Украине дорого продают не только голубику, но и более дешевые и популярные фрукты. Так, в начале декабря яблоки в стране продаются уже на 20% дороже, чем в соседней Польше. Об этом сообщили аналитики "Инфо-Шувар" по результатам мониторинга цен на оптовых площадках Восточной Европы.

Так, на оптовом рынке "Шувар" во Львове качественные десертные яблоки от украинского производителя стоят 10-13 грн/кг (0,39-0,50 евро/кг). Украинские яблоки мелкого калибра предлагают от 8 грн/кг (0,31 евро/кг) и выше. Для сравнения на рынке "Бронише" в Варшаве яблоки высшего сорта стоят 0,32-0,45 евро/ кг, мелкие калибры польские трейдеры предлагают по 0,16-0,20 евро/кг.

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"В 2019 году большинство стран Европы получили значительно худший урожай яблока, чем в 2018 году, поэтому цены на продукцию существенно выросли. За год яблоки в Польше подорожали в 1,5-2 раза, в Украине зафиксировано более существенный рост цены – в 2-2,5 раза. Интересно, что в Украине с середины ноября на рынке яблок цены постепенно растут, а в Польше в течение последних двух месяцев сохраняется относительная стабильность цен", – отмечают аналитики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, какосенью изменились цены на базовые продукты в Украине:

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