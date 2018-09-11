В 16 городах Украины вырастет цена на проезд в электротранспорте: итоги дня

ОБЩЕСТВО

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Увеличил с 2 до 3 месяцев Президент Петр Порошенко срок осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году – с октября по декабрь. Продление обусловлено, прежде всего, увеличением численности призывников для комплектования сил Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Около 500 танков поставлено в строй ВСУ дополнительно с начала войны России против Украины, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

Широкомасштабная коррупция и отсутствие доверия к судебной системе третий год подряд являются основными преградами для инвестирования в Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного инвесткомпанией "Драгон Капитал" (Киев) и Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА). На третье вышла нестабильная валюта и финансовая система на фоне ухудшения отношения международных инвесторов к развивающимся странам. Фактор монополизации власти олигархами и конфликта интересов между политиками и бизнесом сместился на четвертое место. На пятом месте – военный конфликт с Россией.

В 16 областных центрах течение 2018 года выросла (или планово возрастет) цена билета на проезд в электротранспорте. Такие данные сообщила Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг. В Киеве и Днепре повышение на отдельные виды электротранспорта составило 100%.

28 тысяч паломников прибыли в этом году на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана), который в этом году проходит с 9 по 11 сентября.

20 сентября Верховная рада может проголосовать в первом чтении за президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Евросоюз. Об этом заявила глава комитета Рады по иностранным делам Анна Гопко.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 10 копеек до 28,1 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем 11 сентября.

Остались неизменными в августе потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле, а с начала года их рост составил 3,6%, сообщила Государственная служба статистики. В годовом измерении (август-2018 к августу-2017) инфляция немного увеличилась – до 9% по сравнению с 8,9% по итогам июля, что, однако, ниже 9,9% по итогам июня и 11,7% – по итогам мая.

Первый локомотив General Electric "Тризуб" прибыл в Черноморск (Одесская обл.). До конца месяца их ожидается еще 25.

11 сентября мусоросжигательный завод "Энергия" КП "Киевтеплоэнерго" возобновил работу после плановых ремонтных работ и снова станет принимать твердые бытовые отходы. Остановлен он был 10 августа.

До 100 млн гривен будет увеличено финансирование программы "теплых" кредитов в государственном бюджете-2019. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. В этом году на эту программу было направлено 78 млн гривен.

Не более 10% на таком уровне в Кабинете министров планируют удержать инфляцию по итогам 2019 года.

11 сентября Киеврада согласовала принятие долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, КП "Киевтеплоэнерго" сможет погасить долг частично за счет субвенции от государства (обязательства государства перед "Киевэнерго" за разницу в тарифах), а основную сумму – за счет передачи коммунальному предприятию кредиторской задолженности (долгов потребителей перед "Киевэнерго").

МИР

12 сентября эксперты Еврокомиссии, России и Украины приступят к трехсторонним переговорам по транзиту российского газа через территорию Украины.

На один год президент США Дональд Трамп решил продлить – до 14 сентября 2019 года – торговые ограничения в отношении Кубы.

Около миллиона человек эвакуируют в американском штате Южная Каролина из-за шторма четвертой категории "Флоренс", который надвигается на восточное побережье США. Губернатора штата уже объявил чрезвычайное положение. "Флоренс" обещает быть самым мощным за последние 30 лет. По прогнозам, он достигнет восточного побережья США в четверг, 13 сентября. Скорость ветра может достигнуть 195 км/час, высота волн – 3-4 метра. Кроме того, шторм может вызвать наводнения.

Порядка 40 млрд фунтов стерлингов британские компании могут потратить на создание запасов импортируемых товаров на случай "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС без нового торгового соглашения между сторонами, прогнозируют эксперты Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR). Это добавит 0,5 процентного пункта к темпам роста ВВП Великобритании за три квартала до момента Brexit 29 марта 2019 года.

С 11 по 17 сентября в РФ проходят военные учения "Восток-2018". Они пройдут на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана. Отмечается, учения станут крупнейшими военными учениями за последние 37 лет. В общей сложности в них примут участие 300 тыс. военнослужащих, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. На одном из этапов учений к ним присоединятся военнослужащие из Монголии и Китая.

Новая дивизия будет создана в Польше, она разместится на восточной границе страны. Но из трех бригад дивизии только одна будет сформирована с нуля, две другие просто переподчинены.