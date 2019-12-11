В 2020 году стипендии увеличивать не планируют – министр образования

Украинские студенты пока не получат прибавку к стипендии

Студентов в Индии заставили сдавать экзамен с коробками на голове / Фото: Depositphotos

В следующем году правительство, которое предусмотрело надбавки учителям в бюджете-2020, не планировало увеличивать стипендии. Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

"При значительном увеличении стипендий нужно постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", – полагает она.

Новосад отметила, что есть два типа стипендий – социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.

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"Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются", – добавила она.

Министр образования считает, что академические стипендии должны быть гораздо выше, чем есть сейчас, но на следующий год пока увеличение не закладывали.

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"Когда же мы говорим об академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", – рассказала она.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский постановил учредить 350 стипендий для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов страны в олимпийских видах спорта. Также стипендии положены и их тренерам. Так, за победу на Олимпийских играх спортсмен в течение двух лет будет получать более 32 000 гривен в месяц, за "золото" чемпионата мира – 26 091.

А ранее мы рассказывали о том, как поехать учиться в Европу по гранту и покроет ли стипендия все затраты:

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