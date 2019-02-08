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В "Аграрный фонд" нагрянуло НАБУ с обысками: стала известна причина

Сегодня, 12:33

Глава фонда призывает высшее руководство страны вмешаться в конфликт

Фото: НАБУ
В "Аграрный фонд" нагрянуло НАБУ с обысками: стала известна причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d56/c24/5c5d56c24a155.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d56/c24/5c5d56c24a155.jpg Экономика Глава фонда призывает высшее руководство страны вмешаться в конфликт

Детективы Национального антикоррупционного (НАБУ) бюро 7-8 февраля проводят обыски в ПАО "Аграрный фонд". Обыски проходят в рамках дела о растрате более 240 миллионов гривен при закупке удобрений, сообщила пресс-служба антикоррупционного бюро. 

"Следственные действия санкционированы и проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" более 240 млн грн средств при закупке, хранении и упаковке удобрений в 2017-2018 годах", - сообщили в НАБУ.

В бюро подчеркнули, что обращались в "Аграрный фонд" с требованием предоставить доступ к необходимым для расследования документам. Однако, по данным НАБУ, документы им не показали.

"Поэтому детективы вынуждены изымать документацию в принудительном порядке, при этом представители фонда сознательно затягивают завершение следственного действия. В настоящее время около сотни сотрудников находятся под открытым небом на морозе: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководству "Аграрного фонда" сообщали неоднократно заранее. Тем не менее сотрудников не предупредили", - заявили в НАБУ. 

В то же время, пресс-служба "Агарного фонда" отмечает, что работа предприятия была заблокирована еще 7 февраля. Глава правления ПАО Андрей Радченко уверяет, что действия правоохранительных органов беспочвенны. 

"Обыски в офисе не имеют под собой никаких оснований. ... Мы уважаем работу всех антикоррупционных и правоохранительных органов и всячески способствуем ей ... Однако у меня вызывают беспокойство сегодняшние действия антикоррупционных органов. Они ставят под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов государству, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, кредитование удобрениями которых осуществляет Аграрный фонд", - заявил Радченко. 

Он обратился к президенту, премьер-министру и Верховной Раде с просьбой вмешаться в ситуацию и взять ее под контроль. 

Напомним, "Аграрный фонд" создан весной 2013 года постановлением правительства. В 2017 году Фонд госимущества Украины принял решение о приватизации "Аграрного фонда"

Однако в 2018 году "Аграрный фонд" исчез из приватизационного списка.

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Тег обыск, Аграрный фонд, НАБУ, обыски

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