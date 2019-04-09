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В аппарате МВД "рассекретили" среднюю зарплату сотрудников

Сегодня, 14:17

В ведомстве работает больше 900 человек, но не все должности заняты

Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Глава МВД Арсен Аваков. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.
В аппарате МВД "рассекретили" среднюю зарплату сотрудников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/278/63c/5ca27863c5d3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/278/63c/5ca27863c5d3f.jpg Экономика В ведомстве работает больше 900 человек, но не все должности заняты

Пока эксперты называют оп­­лату труда в Украине низкой и ра­­туют за почасовой учет, стало известно, что размер средней заработной платы работников аппарата Министерства внутренних дел (МВД) в марте-2019 года составил 20 950,77 грн после удержания налогов и сборов. Об этом сообщили УНН в Департаменте персонала, организации образовательной и научной деятельности.

Всего в аппарате министерства работает 911 сотрудников.

"По состоянию на 27 марта 2019 года в аппарате Министерства внутренних дел Украины работает 911 человек, из которых 482 мужчины и 429 женщин. Вакантных должностей 96", - сообщили в аппарате МВД.

Напомним,  в целом по Украине в январе-2019 средняя зарплата составила 9223 гривен. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 19,6%. При этом премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн:

Подробнее о том, чего ждать от оплаты труда в 2019-м, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше".

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Тег МВД, зарплата, зарплаты, средняя зарплата

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