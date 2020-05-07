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В апреле цена электроэнергии для заводов в Украине снизилась на 9%

7 мая, 17:24

Цена для промышленных потребителей в апреле составила 1243,87 грн/МВт-час

В апреле цена на ток для промышленных потребителей снизилась на 9% до уровня 1243,87 грн/МВт-час.

Об этом сообщил пресс-центр ГП "Оператор рынка".

"ОЭС Украины: средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ на 9,24% меньше, чем цена в марте, и составляет 1 243,87 грн/МВт-ч (без НДС)", - отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее ГП "Оператор рынка" сообщал, что средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины в результате торгов на 11 апреля упала до исторического минимума – 606,26 грн/МВт-час.

Кроме того, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех ранее заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.

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