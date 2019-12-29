В Австрии продолжились газовые переговоры между Украиной и Россией

/ Фото: AFP

Украина и Россия 29 декабря в Вене продолжают переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года.

Об этом в Facebook сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

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"Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры", – написал он в сообщении в соцсети.

Как известно, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко надеялся, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 29 декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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