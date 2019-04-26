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В Беларуси начались экстренные переговоры по транзиту нефти

Сегодня, 14:31

Украинский представитель участвует в рассмотрении проблемы

Фото: Сегодня

В Минске начались экстренные переговоры представителей Беларуси, России, Польши и Украины о ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Во встрече принимают участие председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора по товарно-транспортным операциям АО "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко, президент PERN S.A. Игорь Василевский.

Стороны намерены обсудить ситуацию с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба".

Ранее Беларусь и РФ договорились о проведении 26 апреля в Минске экстренных переговоров руководителей нефтетранспортных компаний в связи с угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба".

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Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефетеперабатывающих заводов и логистической системы.

Из-за проблем с некачественной нефтью из РФ Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии. Минску необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка, ведь импорт нефти из России ограничен. 

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. Таким образом, после остановки транзита через Украину и Польшу работа нефтепровода фактически заблокирована.

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Тег нефть, Россия, Польша, транзит, Беларусь, нефтепровод, Украина, нефтепродукты, нефтепровод дружба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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