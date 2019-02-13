В белорусских супермаркетах появилась сода из оккупированного Крыма

На заводе в оккупированном Крыму подтвердили, что сотрудничают с белорусской стороной

Архивное фото: Healthy Choice Bakery / Facebook.

В белорусских супермаркетах появилась сода из оккупированного Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/414/121/5c64141217b6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/414/121/5c64141217b6a.jpg 2019-02-13T15:13:00+02:00 Экономика На заводе в оккупированном Крыму подтвердили, что сотрудничают с белорусской стороной

Несмотря на предупреждения об экономических санкциях со стороны Украины, на полках белорусских торговых сетей появилась пищевая сода, которую производит ПАО "Крымский содовый завод". Об этом сообщает местное "Еврорадио".

На пачке соды нет данных о поставщике.

При этом на заводе подтвердили, что сотрудничают с белорусской стороной, но названий фирм не раскрыли.

"Мы поставляем не только пищевую соду в Беларусь. Поставляем также кальцинированную, которую используют в производстве стекла. Сотрудничество идет еще с советских времен. Я не могу назвать наших партнеров, так как это коммерческая тайна. Но вы можете это определить по своим стекольщикам", – сообщил специалист по внешним экономическим связям завода Венера Заварзина.

В супермаркетах Минска также не ответили, кто поставляет пищевую соду из оккупированного Крыма.

В официальном ответе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси только указали, что поставщик обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах.

А в Государственном таможенном комитете Беларуси за отведенные законом 15 дней не ответили, какие торговые отношения у страны с оккупированной территорией.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. Действия Москвы не признаются Украиной и другими странами мира. Против Кремля были введены санкции, в том числе и экономические. При этом правозащитники сообщили, что за время оккупации из полуострова были выдворены 2 тыс. 425 человек.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли, что против компаний, сотрудничающих с предприятиями оккупированного Крыма, будут вводиться экономические санкции.

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