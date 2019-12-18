В Берлине пройдут трехсторонние переговоры по газу: появились подробности

Фото: utg.ua

Россия, Евросоюз и Украина проведут 19 декабря в Берлине трехсторонние консультации на министерском уровне, в ходе которых обсудят параметры будущего соглашения по газу – сроки, тарифы и объемы транзита. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража", - говорится в заявлении ЕК.

Также сообщается, что бывший заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером перед трехсторонними консультациями по газу.

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Как сообщил представитель ЕК, Брюссель ожидает достижения политического соглашения по транзиту российского газа после 2019 года на трехсторонних консультациях.

"Мы не можем спекулировать относительно результатов переговоров. Но мы ожидаем конструктивную дискуссию и достижения политического соглашения, которое будет охватывать все параметры будущей сделки", – сказал он.

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Напомним, дату трехсторонних переговоров несколько раз переносили. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

В "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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