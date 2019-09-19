В Брюсселе обсудят транзит газа через Украину: повестка встречи

В преддверии заседания Шефчович проведет двусторонние встречи с делегацией Украины и России

Фото: "Укртрансгаз"

Третий раунд консультаций на политическом уровне с участием России и Украины о будущем транзита газа через Украину в период после 2019 года пройдет в четверг в Брюсселе. Предыдущие консультации состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года.

В релизе Еврокомиссии накануне встречи подробно перечисляется ее повестка: "основное внимание будет уделено следующим вопросам: инкорпорация норм ЕС в сфере энергетике в будущее рамочное соглашение; целесообразный срок действия будущего контракта; требуемые объемы поставок с возможностью их изменения; тарифы".

В преддверии заседания Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской Комиссии, курирующий вопросы создания Энергетического союза, проведет двусторонние встречи с делегацией Украины, которую возглавляет Министр энергетики Алексей Оржель, и с делегацией России, которую возглавляет Министр энергетики Александр Новак. Также будут присутствовать главы "Нафтогаза" и "Газпрома".

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Шефчович днем ранее заявил: "Я убежден, что успех консультаций направит мощный положительный сигнал рынку и потребителям в преддверии зимнего сезона".

В среду также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: "Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы. Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться".

Как известно, накануне трехсторонних газовых переговоров Кабинет министров утвердил новую модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз". 18 сентября на заседании правительства отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это, по мнению чиновников, откроет возможность привлекать инвестиции в украинскую ГТС. Управлять магистральными газопроводами Украины будет Министерство финансов.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что в мае правительство утвердило модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" – создания независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) – по модели Оwnership Unbundling (OU), на которой настаивал тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман, то есть вывод оператора и ГТС за пределы группы.

В "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

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