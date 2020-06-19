Убийство чеченца в Берлине: Меркель призывают отказаться от "Северного потока – 2"

Замглавы одной из фракций требует наказать Россию за заказное убийство Зелимхана Хангошвили

Правительству Германии следует прекратить поддержку российского газотранспортного проекта "Северный поток–2" после прошлогоднего убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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Об этом 19 июня изданию Bild заявил замглавы фракции Свободная демократическая партия в Бундестаге Александер Ламбсдорф.

"Я думаю, что это убийство здесь, в Берлине, в центре нашей столицы, в паре сотен метров от правительственных зданий, является такой серьезной атакой на суверенитет Германии, что мы три раза должны подумать прежде, чем прокладывать денежный трубопровод в Москву с тем, чтобы получать газ из России. Есть и другие поставщики, от которых можно получать газ", — заявил Ламбсдорф.

При этом он призвал Меркель разработать ответ на убийство вместе с европейскими партнерами, хотя и признал, что на завершающем этапе строительства газопровода это будет непросто.

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Напомним, что резонансное убийство гражданина Грузии и России Зелимхана Хангошвили произошло в берлинском парке 23 августа – 40-летного чеченца застрелили по пути на пятничную молитву.

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Спустя почти 10 месяцев расследования Федеральная прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве.

На следующий день после этого Ангела Меркель заявила, что правительство Германии оставляет за собой право принять новые меры против России, но намерено дождаться судебного решения по делу.

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