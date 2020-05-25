В Центре занятости рассказали о выплате пособий и о статистике по безработице

На период действия карантина статус безработного предоставляется человеку с первого дня регистрации в службе занятости. Также с первого дня назначается пособие по безработице. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного центра занятости.
Там обратили внимание на тот факт, что пособие назначается с первого дня, а не осуществляется выплата.
"Пособие по безработице заранее не выплачивается", – отметили в пресс-службе.
По состоянию на 20 мая 2020 года профинансированы расходы на пособие по безработице за первую декаду мая. Следующее начисления за период с 11 по 20 мая состоялось 22 мая, а финансирование помощи будет проводиться в установленном порядке.
"Пособие по безработице выплачивается не реже чем два раза в месяц, а с согласия безработного – один раз в месяц. Пособие по безработице выплачивается центром занятости, в котором зарегистрирован безработный, через банковские учреждения в установленном порядке", – уточнили в центре.
На период карантина выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения безработным центра занятости/филиала.
При этом в Государственном центре занятости рассказали, что количество официальных безработных в Украине достигло 501 тыс. человек по состоянию на 20 мая 2020 года.
"Это на 64% или на 196 тыс. больше, чем на эту же дату прошлого года", – рассказали в пресс-службе.
Рост регистрации безработных произошел во всех областях. Однако самый существенный рост показателя отмечен в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 – 2,3 раза) и в Киеве (в 3,5 раза).
За период карантина в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. По состоянию на 20 мая 2020 года количество вакансий составило 51 тыс. единиц (на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года).
Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн.
Во время карантина нашли работу для 104 тыс. человек (из них – 70 тыс. безработных). Это на 49% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
По направлению службы занятости граждане были трудоустроены в таких сферах экономической деятельности:
- 68% – в сельском хозяйстве;
- 8% – в перерабатывающей промышленности;
- 7% – в сфере торговли;
- 3% – в строительстве;
- 3% – в государственном управлении;
- 2% – в сфере транспорта и курьерской деятельности.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине правительство планирует создать 500 тысяч рабочих мест.
Как известно, в Украине из-за карантина вырос показатель безработицы:
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