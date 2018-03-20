В Чернобыле построят огромную солнечную электростанцию

Через 32 года после аварии на Чернобыльской АЭС в правительстве решили построить в Зоне Отчуждения новую электростанцию. На этот раз — солнечную, площадью около 2000 гектаров (почти 5 тыс. футбольных полей) и проектной мощностью 1,2 ГВт. Об этом вчера на брифинге сообщили глава Минэкологии Украины Остап Семерак, руководитель Госагентства по вопросам зоны отчуждения Виталий Петрук и посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

По их словам, с помощью французских экспертов в Зоне отчуждения проведено специальное исследование, цель которого — оценка целесообразности строительства солнечной электростанции на загрязненных землях.

"У проведенной работы есть итог, но этот итог очень осторожный: строительство солнечной электростанции возможно, — рассказал "Сегодня" Виталий Петрук. — Раньше все это было на уровне идей с приставками "нам хочется", "мы можем". Сейчас все это уже на бумаге, и для нас это результат. Напомню, что около двух лет тому назад была представлена стратегия "Чернобыль — это территория изменений". Мы взялись за наиболее амбициозную часть этого проекта — проект солнечной электростанции в зоне отчуждения. Четких сроков строительства еще нет, но можно сказать, что это ближайшие годы. Мы готовы создавать условия и помогать всем тем, кто захочет инвестировать".

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На вопрос о том, будет ли именно Франция строить электростанцию, Петрук ответил так:

"Мы надеемся на это. Реализация такой идеи — это проект международно-технической помощи. Французы проявили инициативу и профинансировали проект. К слову, новое безопасное укрытие над реактором строят как раз французские компании".

Несмотря на то, что сама Чернобыльская зона отчуждения достаточно большая (2600 кв. км), Петрук говорит, что вполне возможно, что новая станция будет построена на территории, прилегающей непосредственно к ЧАЭС.

Хватит ли солнца

"Мы понимаем, что север Киевской области не самое лучшее место в Украине для размещения солнечной электростанции. Но возьмем Германию (одного из мировых лидеров по выработке возобновляемой энергии. — Авт.). Чернобыль находится на той же параллели, что и Мюнхен. Только Мюнхен — это юг Германии, а Чернобыль — это север Украины, то есть в плане географии у Украины есть потенциал", — говорит Петрук.

Климатолог Вазира Мартазинова подтверждает, что Чернобыльская зона — далеко не самое солнечное место в Украине:

"Для меня выбор места для строительства солнечной электростанции неожиданный, потому как это не самые солнечные наши территории. В Украине в этом плане перспективны юго-восточные области".

Подтверждают слова климатолога и спутниковые данные NASA: самые солнечные регионы Украины, кроме Крыма, — это Одесская, Херсонская, Николаевская и Донецкая области. Киевская область по количеству солнечных дней находится во второй десятке областей страны.