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В Давосе уверены – Украину реально сделать энергонезависимой

Сегодня, 13:15

Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов

В Давосе уверены – Украину реально сделать энергонезависимой Экономика Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов

Сделать Украину энергетически независимой вполне реально, отмечают эксперты на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Для этого нужно привлечь инвесторов и использовать в производстве новейшие технологии.

Примером для инвесторов является компания ДТЭК. Она развивает энергетическую отрасль Украины и стремится обеспечить ее независимость от ресурсов других государств.

"Энергетическая независимость Украины – это очень важно и это очень возможно. Главное – это когда будут правильные инвесторы, которые могут дать технологии, чтобы Украина стала независимой энергетически. Это все очень возможно и главное доносить инвесторам, что есть истории успеха в Украине, и много", – сказал президент американской торговой палаты Энди Гундер.

В свою очередь генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко напомнил, что ДТЭК за 14 лет инвестировал более 8,5 миллиардов долларов в энергетику Украины.

"Мы собственным примером показываем, каким образом нужно строить новые электростанции, каким образом нужно снижать выбросы, каким образом привносить новые технологии", – сказал он.

Как мы уже писали, Европа готова выделить деньги на развитие рынка электроэнергетики Украины. Европейцы готовы инвестировать только при условии прозрачного ведения бизнеса. В этом ДТЭК намного опережает остальные энергетические компании страны, отметили на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман называл четыре условия для энергонезависимости Украины. Одними из основных составляющих решения данного вопроса являются увеличения добычи собственного газа и интегрирование украинской газотранспортной системы к европейскому рынку.

инвестиции, Давос, ДТЭК, энергонезависимость

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