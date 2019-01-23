В Давосе уверены – Украину реально сделать энергонезависимой
Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов
Сделать Украину энергетически независимой вполне реально, отмечают эксперты на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Для этого нужно привлечь инвесторов и использовать в производстве новейшие технологии.
Примером для инвесторов является компания ДТЭК. Она развивает энергетическую отрасль Украины и стремится обеспечить ее независимость от ресурсов других государств.
"Энергетическая независимость Украины – это очень важно и это очень возможно. Главное – это когда будут правильные инвесторы, которые могут дать технологии, чтобы Украина стала независимой энергетически. Это все очень возможно и главное доносить инвесторам, что есть истории успеха в Украине, и много", – сказал президент американской торговой палаты Энди Гундер.
В свою очередь генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко напомнил, что ДТЭК за 14 лет инвестировал более 8,5 миллиардов долларов в энергетику Украины.
"Мы собственным примером показываем, каким образом нужно строить новые электростанции, каким образом нужно снижать выбросы, каким образом привносить новые технологии", – сказал он.
Как мы уже писали, Европа готова выделить деньги на развитие рынка электроэнергетики Украины. Европейцы готовы инвестировать только при условии прозрачного ведения бизнеса. В этом ДТЭК намного опережает остальные энергетические компании страны, отметили на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман называл четыре условия для энергонезависимости Украины. Одними из основных составляющих решения данного вопроса являются увеличения добычи собственного газа и интегрирование украинской газотранспортной системы к европейскому рынку.
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