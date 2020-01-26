В декабре промышленность обвалилась на 7,7%: детали

После трех лет роста промпроизводства в 2019 году зафиксировали спад

Фото: ukroboronprom.com.ua

Объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В 2019 году объемы промышленного производства снизились на 1,8%, что случилось впервые за три года роста показателя.

По данным Госстата, в прошлом году в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 0,0%, в перерабатывающей промышленности – снижение на 2,0%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – падение на 4,1%.

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Больше промышленность в 2019 году выросла в таких областях:

Винницкая – 13,5%;

Одесская – 7,3%;

Ровенская – 5,8%;

Херсонская – 3,4%;

Кировоградская – 2,7%.

А наибольшие темпы падения наблюдались в таких областях:

Хмельницкая -14,8%;

Закарпатская -14,3%;

Черниговская -10,1%;

Житомирская -7,1%;

Волынская -5,7%.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассчитали, что в январе-марте 2020 года негативная динамика продолжится.

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В ноябре 2019 года к ноябрю 2018-го падение ускорилось до 7,5%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в декабре министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что "падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства". Он также сообщил, что Минэкономики готовится подписать с отраслью меморандум, в котором будет говориться о стратегии и планах действий по защите и развитию промышленности.

Подобный план развития экономики есть у всех европейских государств, кроме Украины. "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда и в нашей стране может появиться промышленная стратегия и как она повлияет на жизнь граждан.

Напомним, ранее член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии сайту "Сегодня" высказывал мнение, что остановить деиндустриализацию Украины поможет именно проработка взвешенной промышленной политики. Кроме того, крайне важным остается приток иностранных инвестиций.

Финансист Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", считает, что ситуация в промышленности в настоящее время уже не оказывает определяющего влияния на всю экономику.

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