В Дрогобыче произошел взрыв в жилом доме, Россия готовит запуск "трубы" в обход Украины: итоги дня

Фото: ГСЧС

Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил. Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм, а также – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Полиция открыла уголовное производство по факту обрушения части жилого дома в городе Дрогобыче (Львовская обл.). В ГСЧС сообщили, маловероятно, что причиной взрыва стала утечка газа. Жертвами этого взрыва стали два человека. Еще семеро людей – пострадали. Среди них есть шестилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Под завалами могут находиться еще пять человек.

70% опрошенных украинцев сейчас верят в успех реформ в стране. В июле 2015 эта цифра составляла 30%, в мае 2016 – 28%, в октябре 2017 – 40%. При этом сейчас 25,9% украинцев уверены в успехе реформ, а 44,3% вообще верят, хотя и имеют определенные сомнения.

465 инициатив по внесению изменений в Конституцию готовит фракция "Слуга народа". Об этом сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

Только 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе. Таковы результаты опросы, проведенного фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии. При этом 58% уверены, что главная задача депутата-мажоритарщика – решать проблемы своего округа. Законотворческую деятельность как главную для мажоритарщиков определяют только 22%.

33 тыс. первоклассников пойдут в школу 1 сентября в Киеве, они будут учиться в 1140 классах в 430 коммунальных общеобразовательных учебных заведениях. По данным КГГА, на подготовку к учебному году город потратил 2,6 млрд грн.

Задокументировал 49 правонарушений Киевский рыбоохранный патруль в период с 20 по 26 августа. В частности, оформлено шесть актов обнаружения и изъятия бесхозного имущества.

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50 транспортных средств переместили на штрафплощадку с 19 по 26 августа работники КП "Центр организации дорожного движения". В том числе 20 автомобилей нарушителей правил парковки, и 11 автомобилей, которыми водители управляли в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Экономика

Ослабил на 6 копеек до 25,22 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 29 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 августа. При этом за неделю – с 22 по 29 августа – гривня по отношению к доллару ослабла на две копейки.

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Выросли на 12,3% капитальные инвестиции в январе-июне, тогда как в первом квартале 2019 года – на 17,8%, сообщила Государственная служба статистики. Капинвестиции в 2018 году выросли на 16,4%, по итогам девяти месяцев – на 19,9%, первого полугодия минувшего года – на 26,5%.

В тренде Покупать или отказать: нужны ли Украине американские Javelin

Законопроект о налоговой амнистии предусматривает сниженную ставку налогообложения при инвестировании средств в облигации государственного займа, сообщил претендент на должность главы парламентского комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев: "Общая ставка – 5%, сниженная – 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов. Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков".

Обслужили 10,7 млн пассажиров в I полугодии аэропорты Украины, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По росту этого рынка Украина лидирует среди стран Центральной Европы. По количеству обслуженных пассажиров Украина заняла второе место после Польши (22,3 млн). Румыния – на третьем месте с 10,5 млн пассажиров.

1,77 млрд грн привлекло Министерство финансов на плановом аукционе по ОВГЗ в государственный бюджет. Средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций со сроками обращения 168, 357, 861 и 2009 дней с доходностью 14,30%, 14,50%, 17,25%, 15,84% годовых соответственно. Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Мир

Газопровод "Турецкий поток", по которому газ будет поступать из России в Турцию, начнет работу до конца 2019 года. После завершения строительства второй нитки газопровода будут возможны поставки транзитом в Европу, через Балканы.

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Увеличили на 1,7% в июле в годовом выражении – до 156,7 млн тонн производство стали 64 страны, входящие в рейтинг WSA. Лидерство сохранил Китай с показателем 85,2 млн тонн (рост на 5%). Далее следуют: Индия (9,2 млн тонн, +1,7%), Япония (8,4 млн тонн, -0,4%), США (7,5 млн тонн, +1,8%), Россия (6,2 млн тонн, -1,5%), Южная Корея (6 млн тонн, -2,1%), Германия (3,6 млн тонн, -1,0%), Турция (2,9 млн тонн, -10,6%), Бразилия (2,4 млн тонн, -20,7%), Иран (2,2 млн тонн, +11,1%), Италия (2,1 млн тонн, -1,2%), Тайвань (1,9 млн тонн, -4,4%).

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента с 9 сентября по 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из ЕС, запланированным на 31 октября.

О намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев сообщила инвесторам компания-владелец мессенджера Telegram.

Объявил о прекращении работы один из самых известных в Китае независимых центров аналитических исследований Unirule Institute of Economics. Этому решению предшествовало получение официального письма от районных властей Пекина, в котором заявлялось, что деятельность центра и его подразделений будет запрещена, поскольку он является "незарегистрированным и незаконным".А другое ведомство объявило об отзыве у центра лицензии, поскольку он якобы "использует веб-сайт без соответствующего разрешения".

Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче

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