В ЕК озвучили приоритеты Украины и России на газовых переговорах

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Yves Herman

Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям. Об этих приоритетах Украины и России сообщил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговорах, которые прошли сегодня в Брюсселе.

"Для украинской стороны наиболее важно – хорошо функционирующий транзит и его объемы европейским потребителям. Российская сторона сделала акцент на прямых поставках российского газа украинским потребителям", – сказал он.

По его словам, эти вопросы обсудят в ходе следующих переговоров.

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Вице-президент ЕК также отметил, что Европа и Украина хорошо подготовились к предстоящей зиме: в Европе хранилища заполнены на 96% от их емкостей, а в Украине запасы в подземных хранилищах достигли 19,6 млрд куб. м, что на 4 млрд куб. м больше запасов на аналогичную дату прошлого года.

"Мы хорошо готовы к любой случайности", – заключил Шефчович.

Новости "Сегодня" писали, что сегодняшняя встреча стала третьим раундом переговоров на политическом уровне о транзите газа через Украину с 2020 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года. Переговорам в трехстороннем формате предшествовали двусторонние консультации ЕК сначала с украинскими представителями, а потом – с российскими.

По словам Шефчовича, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го.

А министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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