В ЕК сообщили, когда возобновятся трехсторонние переговоры по газу

О том, когда пройдут переговоры, сообщил зампредседателя Еврокомиссии

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Benoit Tessier.

Трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Европейской комиссией (ЕК) и Россией возобновятся в сентябре. Об этом заявил действующий заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

"Я могу вас информировать, что трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся уже в сентябре", — сказал он на сессии Европарламента.

Новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

В мае Шефчович заявлял, что трехсторонние переговоры по транзиту газа необходимо провести как можно скорее.

Предыдущая "трехсторонка" на уровне министров состоялась в середине 2018 года, очередная планировалась в мае, однако российская сторона отказалась ее проводить. Как предположил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, Россия ждет решения Дании по газопроводу "Северный поток – 2", из которого будет понятно, задержится ли его строительство на полгода или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.





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