В ЕС напомнили, что помощь Украине зависит от программы МВФ

Назвать дату предоставления транша Украине в Евросоюзе не смогли

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Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является одним из условий получения нашей страной второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 млн евро. Об этом заявил в глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Украине Хьюг Мингарелли.

"МВФ – одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку", – цитирует Мингарелли УНИАН.

По его словам, есть и другие условия, но так как диалог относительно их выполнения с украинскими властями продолжается, назвать конкретных дат предоставления транша он не может.

"Не могу сказать. Обсуждение между Еврокомиссией и министром финансов [Оксаной] Маркаровой относительно оценки полноты выполнения условий программы продолжается. Диалог продолжается, но я не могу назвать никаких дат", – добавил Мингарелли.

Напомним, министр Кабинета министров Александр Саенко подтвердил, что миссия МВФ прекратила работу в Украине. "МВФ, учитывая... роспуск Верховной Рады и несформированность нового правительства, прекратил миссию в Украине", – сказал Саенко.

Ранее сегодня, 22 мая, СМИ сообщили, что миссия МВФ досрочно прекращает работу в Украине. При этом представительстве Фонда отметили, что "ревизоры" МВФ продолжают работу в Киеве. Однако представители Международного валютного фонда не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус признал, что неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на сотрудничество Украины с МВФ. Представитель Зеленского отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом. Также он уточнил, что переговорами с МВФ в команде Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Ранее предполгалось, что представители Фонда пробудут в Украине две недели. За это время специалисты планировало дать оценку реформам, предусмотренным программой сотрудничества, а также провести встречи с представителями власти. 21 мая премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова уже встретились с представителями миссии МВФ.

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро. В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года. 15 марта в Минфине сообщили, что в Украине работает оценочная миссия Евросоюза по вопросу предоставления нашей стране второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро, прогнозируя получение этих средств не ранее апреля.

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