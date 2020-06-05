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В ЕС подсчитали, сколько аграрной продукции поступает из Украины

5 июня, 21:20

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В 2019 году в ЕС ввезли 3,24 млн тонн агропродукции, более 10% которой приходится на Украину

Украина, где недавно внесли изменения в таможенные тарифы, наращивает объемы импортируемой органической продукции в ЕС. Об этом говорится в ежегодном отчете Европейской Комиссии "Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС ключевые изменения в 2019 году".

По итогам 2019 года Украина заняла первое место в Европе и второе место в мире (из 123 стран) по объемам экспортируемой органической продукции в ЕС.

"Растущий спрос европейских потребителей на украинскую органическую продукцию свидетельствует о ее высоком качестве и конкурентоспособности. Лидирующие позиции Украины в мировой торговле органической продукцией демонстрирует активное развитие этой отрасли и является приоритетом в аграрной политике министерства", – прокомментировал замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – Торговый представитель Украины Тарас Качка.

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В течение 2019 года в ЕС ввезли 3,24 млн тонн агропродукции, более 10% которой приходится на Украину. Украинский импорт в ЕС увеличился на 27% – с 265 817 тонн в 2018 году до 337 856 тонн в 2019-м.

В основном, в ЕС из Украины экспортируются:

  • зерновые (кроме риса и пшеницы, 76,9% зерновых украинского происхождения);
  • пшеница (31,8% из Украины);
  • масличные культуры (кроме сои, 18,2% и второе место после Турции);
  • соя (4 место и 13% импорта сои из Украины);
  • фрукты (11% и 3 место).

Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей.

В 2018 году Украина занимала четвертое место по объемам импорта органической продукции в ЕС.

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В целом импортированная органическая продукция составляет около 2% общего импорта агропродовольственных товаров в ЕС.

"В 2018 году Украина занимала 4 место по объемам экспорта органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору и Доминиканской Республике. Надо заметить, что Доминиканская Республика и Эквадор поставляют в ЕС почти исключительно тропическую продукцию. 90% экспорта составляют фрукты, свежие или сушеные, орехи и специи", – рассказали в Минэкономики.

Там напомнили, что 20 мая Еврокомиссия обнародовала стратегию ЕС "От фермы до вилки", согласно которой предусматривается увеличение земель под органическое производство до 25% сельскохозяйственных угодий до 2030 года. Сейчас эта цифра составляет около 8%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в январе – мае 2020 года отечественные компании экспортировали аграрной продукции на более 9 млрд долларов.

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Украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур.

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экспорт ЕС Европа

Источник: Сегодня

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