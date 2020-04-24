В ЕС посоветовали Украине создать резервный запас нефти

В условиях снижения мировых цен на энергоресурсы Украине следует активизировать работу над законопроектом о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Такое мнение выразил руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Европейской комиссии (ЕК) Торстен Воллерт.
"ЕС поддерживал разработку законопроекта о создании национальных резервов нефти и нефтепродуктов. Этот законопроект, я думаю, готов. Когда-то он прошел одобрение министерства и настоящее время, по моей информации, он лежит в Кабмине. Мне кажется, что сейчас было бы важно для энергобезопасности страны, актуализировав при необходимости этот законопроект, внести его в Верховную Раду, чтобы она могла побыстрее рассмотреть этот важный вопрос пока цены на нефть низкие", – сказал он на организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) онлайн-встрече, посвященной энергобезопасности.
Как сообщалось, работа над законопроектом о МЗНН, принятие которого дало бы старт процессу формирования запасов, а также проектам по развитию соответствующей инфраструктуры, ведется в течение последних нескольких лет. Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает для Украины обязательство согласно директиве 2009/119/ЕС сформировать до 2023 года и поддерживать минимальный запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Резерв, который Украина должна обеспечить, эквивалентен 90 суткам чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко также отмечал, что Украине нужно монетизировать инфраструктуру для хранения нефти в условиях глобальной нехватки емкостей для черного золота. Напомним, в США, емкостей для хранения нефти хватает только до ноября при действующих темпах добычи и потребления.
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