В ЕС посоветовали Украине создать резервный запас нефти

Еврокомиссар напомнил, что в Кабмине уже разрабатывали необходимый для этого законопроект

В условиях снижения мировых цен на энергоресурсы Украине следует активизировать работу над законопроектом о создании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Такое мнение выразил руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Европейской комиссии (ЕК) Торстен Воллерт.

"ЕС поддерживал разработку законопроекта о создании национальных резервов нефти и нефтепродуктов. Этот законопроект, я думаю, готов. Когда-то он прошел одобрение министерства и настоящее время, по моей информации, он лежит в Кабмине. Мне кажется, что сейчас было бы важно для энергобезопасности страны, актуализировав при необходимости этот законопроект, внести его в Верховную Раду, чтобы она могла побыстрее рассмотреть этот важный вопрос пока цены на нефть низкие", – сказал он на организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) онлайн-встрече, посвященной энергобезопасности.

Как сообщалось, работа над законопроектом о МЗНН, принятие которого дало бы старт процессу формирования запасов, а также проектам по развитию соответствующей инфраструктуры, ведется в течение последних нескольких лет. Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает для Украины обязательство согласно директиве 2009/119/ЕС сформировать до 2023 года и поддерживать минимальный запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Резерв, который Украина должна обеспечить, эквивалентен 90 суткам чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления.

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Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко также отмечал, что Украине нужно монетизировать инфраструктуру для хранения нефти в условиях глобальной нехватки емкостей для черного золота. Напомним, в США, емкостей для хранения нефти хватает только до ноября при действующих темпах добычи и потребления.

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