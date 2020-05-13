В этом году Украина может получить 10 млрд долларов финансовой помощи – премьер

Размер международной финансовой помощи, которую Украина может получить в этом году, составляет 10 млрд долл. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Раде сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средства поступают. Конечно же большинство наших партнеров привязывают выделение помощи к нашим договоренностям с Международным валютным фондом. Мировой банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Все эти партнеры сегодня смотрят на наши переговоры с МВФ", - сказал он.

По словам премьера, важно, чтобы "мы двигались вперед и получали эти средства чтобы иметь возможность в следующем году иметь рост в 7% ВВП, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее в ближайшие 10 лет".

Денис Шмыгаль также заявил, что надеется на получение от МВФ первого транша по новой программе к концу мая 2020 года.

"Переговоры с МВФ идут на уровне президента, премьер-министра и соответствующих министерств. С главой МВФ и соответственно с руководителями соответствующих департаментов", - сказал он

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По его словам, переговоры непростые.

"Речь идет о больших деньгах для Украины, особенно, во время кризиса, речь идет о взаимном доверии. И мы находимся на этапе близком к подписанию меморандума", – отметил премьер.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украине не грозит банкротство, потому что страна собирается получить кредит в 5 млрд долларов от МВФ.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Украина ожидала в 2020 году два транша от МВФ по 1,75 млрд долл. и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.

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