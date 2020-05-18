В Еврокомиссии изучат вопрос по "Северному потоку – 2": последнее решение было принято на национальном уровне

Германия приняла решение по "Северному потоку - 2", однако Еврокомиссия только приступает к его изучению

В Европейской комиссии изучат решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) об освобождении от правил директивы ЕС по газу "Северного потока – 2".

"С учетом измененной директивы по газу, вступившей в силу 23 мая 2019 года, ЕС имеет четкие правила, которые применяются ко всем газопроводам с европейского рынка и на европейский рынок. Статья 49а директивы по газу гласит, что государства-члены могут предоставлять ограниченные по времени освобождения от правил директивы для газопроводов из третьих стран, проходящих по территории ЕС, прокладка которых завершена к 23 мая 2019 года", – объяснил чиновник из Еврокомиссии.

Запрос к германским властям отправили из "Северного потока – 2". В документе просили об освобождении от выполнения пункта директивы. Однако представитель Еврокомиссии указал, что "именно заявитель должен доказать, что условия для подобных освобождений выполнены – в данном случае доказать, что газопровод завершен, – а германский регулирующий орган должен оценить и принять решение по полученным заявкам".

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По его словам, Еврокомиссия принимает к сведению принятое 15 мая решение по запросу компании "Северный поток-2" об освобождении от правил директивы по газу.

"Насколько мы понимаем, Агентство BNA пришло к выводу, что "Северный поток – 2" не квалифицируется как газопровод, "завершенный" к 23 мая 2019 года, и поэтому к нему должны применяться соответствующие правила ЕС. Однако мы еще не получили окончательного решения и поэтому не можем более подробно комментировать существо этого решения", – отметил представитель ЕК.

В Украине поспешили назвать решение Федерального сетевого агентства Германии ударом по "Северному потоку – 2". Об этом заявили в "Нафтогазе".

"Российский проект не получит исключение из общеевропейских правил, о которых просил "Газпром". Это значит, что россиянам придется делать технический анбандлинг, то есть передавать контроль над трубой третьей стороне и резервировать половину мощностей трубы для третьих лиц. Ведь по европейским правилам добытчик не должен контролировать транспортировку", – сообщили в компании.

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Там добавили, что глобальное падение потребления энергоносителей, их удешевление, большие, как никогда, запасы газа в европейских хранилищах – все это существенно уменьшает как инвестиционную привлекательность проекта, так и потребность европейцев в нем.

Однако чиновник из Еврокомиссии подчеркнул, что в соответствии с директивой по газу последнее решение было принято на национальном уровне, и Еврокомиссия не участвовала в процедуре его принятия.

Как только службы комиссии получат это решение, они изучат его в рамках общей компетенции комиссии следить за тем, чтобы государства-члены правильно выполняли правила ЕС.

Напомним, Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока – 2" от правил газовой директивы ЕС. В заявлении регулятора сказано, что "заявка Nord Stream 2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока – 2" была отклонена".

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4 апреля 2019 года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2. Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что отказ Германии вывести газопровод "Северный поток – 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза не гарантирует Украине сохранение транзита российского газа. Санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.

Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". Перспективы его использования станут предметом долгих переговоров представителей Москвы и ЕС.

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