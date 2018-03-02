В Еврокомиссии ответили на отказ России поставлять газ Украине

Текущая ситуация между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" относительно поставок газа из России в Украину вызывает опасения не только относительно поставок газа, но и, возможно, также транзита газа в Евросоюз, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Таким образом, Еврокомиссия призывает стороны, задействованные в процессе, компании, министерства Украины и России найти немедленные пути в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

"Комиссия была проинформирована властями Украины об их обеспокоенности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе (ГТС). Эта проблема, согласно доступной на данный момент комиссии информации, основана на трех элементах", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В частности, перечисляет ЕК, "продолжающееся низкое и нестабильное давление газа в поставках из России в Украину для транзита в ЕС – это не новое явление, оно было изучено Комиссией и Европейской сетью газотранспортных операторов (ENTSOG) с "Нафтогазом" и "Газпромом" в прошлом году".

"Однако в нынешних условиях (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в ГТС становится особенно проблематичным", – подчеркивается в заявлении.

"Отсутствие прямых поставок из "Газпрома" "Нафтогазу": кажется, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, которое привело к отказу от поставок газа даже для предоплаченных "Нафтогазом" объемов", – добавляет ЕК.

В-третьих, отмечает ЕК, "возрастание реверсных потоков из ЕС в кратчайшие сроки является проблематичным в настоящее время из-за напряженной ситуации на спотовых рынках (низкие температуры по всему ЕС) и сложностей в техническом перераспределении потоков в рамках ГТС".

"В настоящее время Еврокомиссия продолжает прояснять факты с ENTSOG. Однако мнение Еврокомиссии, что эта ситуация увеличивает опасения не только относительно непосредственно поставок газа в Украину, но, возможно, и по транзиту газа в Евросоюз. Таким образом, Еврокомиссия призывает все стороны, которых это касается, компании, соответствующие министерства Украины и России, найти немедленное решение в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", – говорится в заявлении.

Еврокомиссия готова регулировать трехсторонний процесс, который в прошлом подтвердил свою эффективность в ситуациях разногласий. В связи с этим вице-президент ЕК Марош Шефчович позвонит министрам энергетики России и Украины, чтобы оценить ситуацию и достичь договоренностей относительно следующих необходимых шагов. Важно и для России, и для Украины вновь подтвердить их позиции надежного поставщика и транзитной страны, как было в последние годы.

Напомним, российский "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом".

Как известно, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2.56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза".