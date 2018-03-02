В Еврокомиссии ответили на отказ России поставлять газ Украине

Сегодня, 16:03

Еврокомиссия призывает все стороны найти немедленное решение в соответствии с решением Стокгольмского арбитража

Еврокомиссия обеспокоена Фото: Facebook
Еврокомиссия обеспокоена Фото: Facebook

Текущая ситуация между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" относительно поставок газа из России в Украину вызывает опасения не только относительно поставок газа, но и, возможно, также транзита газа в Евросоюз, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Таким образом, Еврокомиссия призывает стороны, задействованные в процессе, компании, министерства Украины и России найти немедленные пути в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

"Комиссия была проинформирована властями Украины об их обеспокоенности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе (ГТС). Эта проблема, согласно доступной на данный момент комиссии информации, основана на трех элементах", – говорится в заявлении Еврокомиссии.

В частности, перечисляет ЕК, "продолжающееся низкое и нестабильное давление газа в поставках из России в Украину для транзита в ЕС – это не новое явление, оно было изучено Комиссией и Европейской сетью газотранспортных операторов (ENTSOG) с "Нафтогазом" и "Газпромом" в прошлом году".

"Однако в нынешних условиях (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в ГТС становится особенно проблематичным", – подчеркивается в заявлении.

"Отсутствие прямых поставок из "Газпрома" "Нафтогазу": кажется, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, которое привело к отказу от поставок газа даже для предоплаченных "Нафтогазом" объемов", – добавляет ЕК.

В-третьих, отмечает ЕК, "возрастание реверсных потоков из ЕС в кратчайшие сроки является проблематичным в настоящее время из-за напряженной ситуации на спотовых рынках (низкие температуры по всему ЕС) и сложностей в техническом перераспределении потоков в рамках ГТС".

"В настоящее время Еврокомиссия продолжает прояснять факты с ENTSOG. Однако мнение Еврокомиссии, что эта ситуация увеличивает опасения не только относительно непосредственно поставок газа в Украину, но, возможно, и по транзиту газа в Евросоюз. Таким образом, Еврокомиссия призывает все стороны, которых это касается, компании, соответствующие министерства Украины и России, найти немедленное решение в соответствии с решением Стокгольмского арбитража", – говорится в заявлении.

Еврокомиссия готова регулировать трехсторонний процесс, который в прошлом подтвердил свою эффективность в ситуациях разногласий. В связи с этим вице-президент ЕК Марош Шефчович позвонит министрам энергетики России и Украины, чтобы оценить ситуацию и достичь договоренностей относительно следующих необходимых шагов. Важно и для России, и для Украины вновь подтвердить их позиции надежного поставщика и транзитной страны, как было в последние годы.

Напомним, российский "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом".

Как известно, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2.56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза".
газ, газпром, нафтогаз, Еврокомиссия

Вы сейчас просматриваете новость "В Еврокомиссии ответили на отказ России поставлять газ Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

"Газпром" заявил, что работать с Украиной больше не выгодно

Россия расторгает договор с Украиной на поставку и транзит газа - "Газпром"

Сегодня, 15:40

Процедуру инициировали в Стокгольмском арбитраже, заявили в российской компании

Экономика

"Газпром" сорвал импорт газа в Украину за 15 минут до начала поставок

Сегодня, 14:20

"Нафтогаз" уверен, что российская компания провела "акцию" перед президентскими выборами в РФ
Загрузка...

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Срыв поставок газа из России: Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже

Сегодня, 13:52

Премьер-министр дал поручения "Нафтогазу" на фоне введения режима экономии газа

Экономика

фото AFP

Решение Стокгольмского арбитража: Украина заставит "Газпром" заплатить - Порошенко

Сегодня, 12:22

Президент Украины отметил, что Россия не стремится выполнять решение суда

Экономика

«Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов

Экономист назвал худший способ распорядиться российскими миллиардами за транзит газа

Сегодня, 10:59

Разумнее потратить эти деньги на повышение энергоэффективности

Экономика

Фото: AFP

Украина перешла на режим экономии газа: Насалик раскрыл детали

Сегодня, 10:57

Срочное решение приняли на заседании кризисного штаба в Кабмине
Загрузка...