В Еврокомиссии озвучили планы по газовым переговорам с Украиной и РФ

Шефчович приветствует желание Украины продолжать переговоры

Фото: Марош Шефчович / Twitter.

Очередной раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа (Украина – Евросоюз – РФ) по украинской газотранспортной системе после 2019 года может пройти в ближайшие недели. Об этом написал вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович в Twitter.

"Я намерен провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу в ближайшие недели", – сообщил он.

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По его словам, после завершения президентских выборов в Украине он обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, а также к российской стороне по поводу "трехсторонки".

Вице-президент ЕК также добавил, что приветствует желание Киева продолжить участие в переговорах.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.

После январских трехсторонних переговоров министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор со всеми пунктами, которые не устраивают украинскую сторону.

В то же время министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что переговоры о транзите российского газа в Европу через территорию Украины имеют хорошие перспективы.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:

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