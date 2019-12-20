В Еврокомиссии подтвердили подписание протокола на транзит газа через Украину

По его словам, соглашение позволит получить выгоду каждой из сторон

Марош Шефчович. Фото: REUTERS/Yves Herman

Еврокомиссия подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

По его словам, соглашение позволит получить выгоду каждой из сторон.

"Приятно подписать хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем", – сообщил Шефчович.

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Таким образом Украина, Россия и Еврокомиссия согласовали договоренности долгосрочного транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря на двусторонних газовых переговорах в Минске Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Как отметили представители российского "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.

Напомним, сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме.

При этом, как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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