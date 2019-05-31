В Еврокомиссии предупредили Украину о высокой цене искусственного дефолта

В Брюсселе состоялся семинар, посвященный экономическому развитию Украины

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Украина не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, а идея объявления дефолта по внешним обязательствам является опасной.

Об этом заявила директор по вопросам международных экономических отношений и глобального управления генерального директората Европейской комиссии (ЕК) по экономическим и финансовым делам Елена Флорес в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

По ее словам, так как ситуация в стране не требует объявления дефолта, это возможно только по политическим мотивам, что "будет восприниматься даже хуже".

"Если в текущих условиях каким-то образом будет допущен дефолт – все, что было достигнуто в прошедшие годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить на простом языке, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам. И, разумеется, никаких инвестиций", – сказала Флорес на семинаре, посвященном экономическому развитию Украины.

Она добавила, что необходимость выполнять обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

"В том, что касается долгов – Украине важно соблюдать такую макроэкономическую политику, которая уже была введена, сейчас стоит лишь придерживаться этого пути. Украина сейчас не стоит перед необходимостью внедрять какие-то огромные уточнения в связи с долгом", – сказала представитель ЕК.

Флорес подчеркнула, что для Украины очень важно сохранить доступ к внешней финансовой поддержке, например, Международного валютного фонда (МВФ) или Евросоюза.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане.

В Европейской Бизнес Ассоциации отметили, что Украине необходимо продолжить сотрудничество с МВФ, а объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что команда президента Владимира Зеленского даже не рассматривает вопрос объявления дефолта Украины.

Напомним, с 21 по 29 мая в Украине работала миссия МВФ. По итогам переговоров в Фонде заявили, что готовы вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

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