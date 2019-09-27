В Еврокомиссии жестко ответили на заявления Трампа о недостаточной поддержке Украины

С2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро, заявил Брок

Элмар Брок / Фото: Flickr

В Еврокомиссии считают, что обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Евросоюз недостаточно поддерживает Украину, являются возмутительными. Об этом заявил советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок в эфире немецкого телеканала ARD.

Как заявил спецпредставитель, с 2014 года Европейский Союз предоставил Украине гранты и кредиты на сумму 11 млрд евро.

"Обвинять нас в этом (в недостаточной поддержке, – Ред.) – возмутительно", - сказал Брок.

По его словам, Соглашение о свободной торговле с ЕС в пять увеличило украинский экспорт томатов, птицы, сырья, текстиля, металлопродукции и основных промышленных товаров.

Реклама

"Экспорт Украины в Евросоюз резко возрос", - подчеркнул он.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что помощь, которую ЕС вместе с европейскими финансовыми институтами предоставил Киеву за последние пять лет для поддержки реформ, является "беспрецедентной", общая сумма грантов и займов превысила 15 млрд евро.

В тренде Для мобильных операторов в Украине придумали новый запрет

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза", – сказала она.

Новости "Сегодня" писали, что Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 25 июля. По словам американского лидера, Вашингтон тратит больше усилий и времени на помощь Киеву, чем европейские страны.

Аналогичное заявление Трамп сделал на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября состоялась встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке:

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама